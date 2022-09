Corteo di Friday for Future in centro a Genova

Il corteo terminerà con un presidio statico in piazza De Ferrari

La manifestazione di Fridays for future doveva partire alle 9 da piazza del Principe, ma sono stati fatti allontanare per la presenza di un pacco sospetto, sembra una borsa, nei pressi della di accesso alla metropolitana.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri con la borsa è stata fatta brillare. All’interno non c’era la presenza di esplosivi.

Il gruppo composto da circa 150 persone è poi partito da via Gramsci, ripercorrendo Piazza Acquaverde.

Il percorso da Principe prevede l’attraversamento di via Balbi, piazza della Nunziata; Largo Zecca, piazza Corvetto, via Roma per arrivare in piazza De Ferrari dove avverrà un presidio statico fino ore 12.

I giovani di Friday for Future stanno effettuando uno sciopero globale per il clima. Previsti disagi per il traffico.