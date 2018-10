I corsi di formazione dell’Associazione papà separati Liguria

L’Associazione papà separati Liguria organizza alcuni corsi di formazione. Il primo è previsto per giovedi 4 ottobre dalle 20.30 in via Sagrado 1.

Dalle ore 21 si terrà il primo incontro del corso formativo per volontari dello Sportello della BiGenitorialità e per chi vuole avere maggiori informazioni sulle fasi della separazione.

Questo giovedì ci saranno l’Avv. Russo e la psicologa Daniela Confetti che ci spiegano come funziona uno sportello e il ruolo degli operatori

È un’ occasione per tutti, anche per chi non si sente o non può aiutare per lo sportello per passare una serata insieme imparando cose che ci possono aiutare.

Al primo incontro ne seguiranno altri sei sempre con lo stesso orario e presso la sede di via Sagrado 1.

L’ 11ottobre si parlerà de ‘Lo sportello come fonte di informazione’ con l’Avv. Russo.

Il 25 ottobre verranno affrontati i ‘Principi normativi in materia di diritto di famiglia’ con Laura Buffa e Marco Romeo.

L’8 novembre si parlerà de ‘Le opportunità offerte dal territorio e risorse on line disponibili per chi si separa’ con Autoformazione a cura dell’Associazione Papà Separati Liguria.

Il 22 novembre a cura di Maria Teresa Auteri ci sarà un ‘Approfondimento su alcuni aspetti salienti per chi si avvicina alla separazione’.

Il 29 novembre si parlerà de ‘L’evoluzione nel rapporto personale tra gli ex coniugi, da coppia a genitori separati’ con Paolo Oliveri.

Infine il 6 dicembre verrà esposta ‘La storia dell’associazione papà separati Liguria’ a cura di Mauro Lami.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero 3336956952 oppure il 3382295037.

Ai partecipanti verrà consegnata a fine corsi un attestato firmato dal presidente.