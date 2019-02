I corsi del gruppo storico La Medioevale di Savona

Per avviarvi al futuro, il Gruppo Storico “La Medioevale” di Savona vi invita nel passato!

A partire dalla prima settimana di febbraio, riprendono i corsi introduttivi di scherma medievale e danza rinascimentale, per imparare a muovere i primi passi nella Storia.

Ognuno dei due corsi (indipendente l’uno dall’altro), comprende sei lezioni per ognuna delle discipline nelle palestre in uso dal Gruppo Storico “La Medioevale” di Savona al costo complessivo di 50,00 €, compreso di assicurazione sportiva, tesseramento annuale e certificato conclusivo.

Le lezioni di scherma medievale si svolgeranno per sei martedì a partire dal 5 febbraio alle ore 21:00 nella palestra di Via Bove, mentre le lezioni di danza rinascimentale si svolgeranno per sei giovedì a partire dal 7 febbraio alle ore 21:00 nella palestra di Via Alessandria.

Qualora si decidesse di frequentare entrambi i seminari, il costo resterà invariato.

Laura Candelo

Facebook: https://www.facebook.com/lamedioevaledisavona/