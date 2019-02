Al via a Savona un corso per volontario di canile

Mondo Cane 360 Savona, campo cinofilo Border Collie Rescue Italia, associazione che si occupa da anni del recupero e della ricollocazione dei cani border collie, mix o simil, organizza un corso per Volontario di Canile.

Il campo nasce per l’esigenza di avere una base per lavorare con i cani problematici in sicurezza.

Vista la collaborazione con i canili di zona, e, visto purtroppo il livello di preparazione dei volontari per i cani problematici, è venuta l’idea d’organizzare un corso base ai volontari, per dare le conoscenze basiche, per poter approcciarsi e gestire i cani più particolari dei canili.

Il corso, che durerà circa 25 ore, è mirato sia ai volontari già in essere o che vorrebbero affacciarsi al mondo del volontariato, sia a tutti i proprietari che vorrebbero mettere una base in comune con il proprio cane.

Il costo minimo per i volontari sarà di circa 7€ ad incontro (50€) e 140€ per tutti le altre persone.

Saranno sette incontri molto coinvolgenti, con tutta la parte teorica affrontata nella grande sala del CE.SA.VO. di via Nizza, a Savona, il martedì sera dalle 20.00 alle 23.00 circa, a partire dal 5 febbraio, fino ad arrivare al 5 marzo compresi.

Si affronteranno i problemi comportamentali più comuni nei canili, come l’aggressività e la paura; si spiegheranno gli strumenti come collari, trasportini, pettorine, museruole e lunghine.

Si affronterà anche un percorso che porterà a capire da dove arriva il cane e cosa è un cane.

Ci sarà un incontro per spiegare come apprende un cane, e poi negli incontri di pratica, si cercherà di far lavorare il branco e verranno spiegate le varie dinamiche di interazione che avverranno fra cani.

La parte pratica invece, si svolgerà presso il campo cinofilo MondoCane360 a Valleggia nei weekand sucessivi, così da facilitare la presenza degli iscritti, il 23/24 e 30/31 marzo.

Verrà riconosciuto un diploma di frequenza del corso.

Laura Candelo