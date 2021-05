Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, ha rivolto i suoi complimenti alla Pro Recco per il nuovo trionfo in Coppa Italia (l’ottavo di fila) di pallanuoto maschile, battendo a Palermo il Brescia per 11-10 in uno straordinario match.

«A nome dell’Amministrazione comunale ̶ dichiara il primo cittadino ̶ e di tutta la città, formulo i complimenti alla Pro Recco per il 15° trionfo in questa manifestazione che lo scorso anno non si è disputata a causa del Covid.

L’obiettivo è stato raggiunto con coraggio e determinazione, frutto dell’impegno e del grande lavoro dei giocatori, dei tecnici e di tutto lo staff societario. Rendiamo omaggio a uno sport diventato parte integrante dell’identità di Recco e alle sue grandissime tradizioni». ABov