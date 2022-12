I Bruciabaracche tornano in scena a Genova con “Palle di Natale”, il 26 e il 27 dicembre al Politeama Genovese.

I Bruciabaracche tornano in scena lunedì e martedì.

Dopo il successo del “Brucia Beach Party” di fine luglio al Porto Antico, il collettivo comico composto da Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Andrea Possa e Antonio Ornano torna sul palco del teatro di via Bacigalupo con un nuovo e irriverente spettacolo

Aggiunta una nuova replica lunedì 26 dicembre alle ore 18. Lo spettacolo di martedì 27 dicembre (ore 21) è tutto esaurito, mentre per lunedì 26 dicembre (ore 21) i biglietti sono quasi finiti.

Uno show sempre rinnovato che, allo stesso tempo, ha il gusto della tradizione.

Andrea Possa scherza:

«Quest’anno lo spettacolo è il 26 e il 27 dicembre ed è da un po’ di tempo che non avevamo una scusa buona come quella dello show al Politeama per dover scappare di casa la sera di Natale. Scherzi a parte, in una parte di “Palle di Natale” ridiamo proprio di questo: cosa avrà fatto il Sindaco di Ibiza? Riuscirà Antonio Ornano a resistere tra le mura di casa? In questi giorni lo chiederemo al nostro pubblico sui social di raccontarci le storie più strane e divertenti delle loro festività: una volta raccolte le leggeremo sul palco, con il nostro pubblico che diventerà parte stessa dello show».

Dopo il successo del “Brucia Beach Party” di fine luglio al Porto Antico, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Andrea Possa e Antonio Ornano tornano sul palco del teatro di via Bacigalupo.

Enzo Paci aggiunge:

«In “Palle di Natale” non dimenticheremo di tirare fuori dalla dispensa gli scatolini che contengono i personaggi tanto amati dal nostro pubblico: da Fogna e Campana al Movimento Estremista Ligure, passando dalle disavventure di Gabri Gabra e a quelle di Mattia Passadore, che racconterà la sua esperienza del presepe vivente.

In più, possiamo anticipare che, per la prima volta, Andrea Carlini cercherà di difendere dai nostri attacchi la sua ultima conquista “professionale”: il record mondiale di imperturbabilità».

“Palle di Natale” dei Bruciabaracche va in scena alle 18 e alle 21 di lunedì 26 e alle 21 di martedì 27 dicembre al Politeama Genovese (via Bacigalupo 2). Biglietti da 25€ disponibili in biglietteria al Politeama Genovese (0108393589) e sul circuito TicketOne.

Per biglietti e ulteriori dettagli: https://www.politeamagenovese.it/2022/06/29/239192/