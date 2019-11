Venerdì 15 novembre ore 17, festa per i 50 anni del periodico “BACHERONTIUS” a Santa Margherita Ligure (Sala Istituto Colombo di Via Dogali).

Venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Incontri dell’Istituto “Colombo” (Via Dogali n. 2, primo piano, nelle vicinanze di piazza Mazzini) si svolgerà la Festa per i primi 50 anni del periodico “Bacherontius”, la rivista edita dalla “Tigulliana”, fondata e diretta, dal 15 novembre 1969, dal giornalista ed editore Marco Delpino.

In occasione del 50° compleanno di “Bacherontius” vedrà la luce il nuovo libro antologico “Tutta colpa della luna”, una raccolta di 100 Autori dedicata al 50° anniversario dello storico sbarco dell’Uomo sul satellite terrestre. Quindi venerdì 15 novembre saranno festeggiati sia i 50 anni dello sbarco dell’Uomo sulla Luna sia i 50 anni dello… sbarco del periodico “Bacherontius” sulla terra.

Per l’occasione vedrà la luce anche il nuovo numero del longevo periodico tigullino (che ha centinaia di abbonati sia in Liguria, sia in tutta Italia). Un numero speciale di 52 pagine, tutto a colori, che racconterà gli esordi della testata giornalistica.

L’evento ha il patrocinio di: “Tigulliana”, “Gente di Liguria” e “Santa e Dintorni” (nel corso della manifestazione è prevista la premiazione dei migliori fotografi del concorso del mese promosso su Facebook dal gruppo “Santa e dintorni”).

Ma in programma, per venerdì 15, ci sono altre “sorprese”, oltre a un piccolo rinfresco finale. L’ingresso è libero per tutti.

I festeggiamenti proseguiranno quindi domenica 17 novembre, alle ore 10, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo (g.c.) con la cerimonia conclusiva del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” e, nelle settimane successive, con altri grandi momenti di partecipazione e di festa: una mostra, una targa, una cerimonia a Milano e altri incontri.