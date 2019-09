I 25 anni del Monte Fasce Bike Group di Genova

Festa grande domenica 15 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, sulle alture di Genova, precisamente al Righi.

Festeggia i suoi primi 25 anni di vita il “Monte Fasce Bike Group” di Genova.

“Per questo per noi importante appuntamento – spiega il vice Presidente Claudio Maggiolo – tutti i genovesi sono invitati a venirci a trovare ai giardini di Via Peralto per festeggiare assieme a noi e per avvicinarsi allo splendido mondo della bicicletta.

Ci sarà da bere per tutti, ed i primi 100 che arriveranno avranno un graditissimo omaggio!”.

Un poco di storia. Il Monte Fasce Bike Group Genova nacque ad Apparizione, appena sotto il Monte Fasce, nel 1994.

La sede presso il Circolo Acli San Michele, ed a costituirlo furono un gruppo di amici, appassionati di Mountain Bike. “Mi sembra ancora di sentire la frase “potremmo fondare un club” – ricorda Maggiolo – una domenica mattina, sul sentiero che da Apparizione porta a Premanico, la nostra palestra…”.

I fondatori furono Marco Boero, Giorgio Romagnoli detto “Campanellino”, Paolo Truscello, Mauro Marchese, Marcello Torre, Pierluigi Tiscornia detto “Titti”, Claudio Vano, Silvano Soresi, Sergio Bruzzo, Claudio Maggiolo, Alessandro Tagliasco, Alberto Colombo e Carlo Comelli.

Attualmente, il presidente è Giorgio Romagnoli, e suo vice Claudio Maggiolo, con la segreteria affidata a Massimo Gaspari. A quei tempi, si faceva un’intensa attività agonistica e, da lì, fra alterne vicende, il gruppo raggiunse i 100 soci.

“Il nostro gruppo – continua il vice-presidente – non ha non soltanto percorso i sentieri del nostro paese, ma si è spinto spesso anche oltre confine”. – E domenica 15 settembre festeggiate i vostri primi 25 anni… “Si, perché dopo tanti anni continuiamo a pedalare. Purtroppo, alcuni di noi non sono più nel gruppo.

Altri, che si erano per qualche ragione allontanati, sono tornati. Altri ancora si sono aggregati successivamente, ma ciò che, ancora oggi, ci unisce, sono gli stessi sentimenti di simpatia, affetto ed amicizia che, mai, sono venuti meno. Voglio ricordare due fra gli amici più cari che non sono più con noi: il “Nonno” e Maurizio. Non erano iscritti, ma ci sono sempre stati vicini. Se lassù c’è una bicicletta siamo convinti che il Nonno stia ancora affrontando le salite “con il suo passo”, abilissimo, poi, nello sfruttare le “migliori traiettorie” in discesa…”. Per chi fosse interessato all’attività del gruppo, c’è un ottimo sito internet, ricchissimo di notizie, di foto e naturalmete il modo per contattarlo.

Insomma, una ottima occasione per andare a rilassarsi nel verde del Righi assieme agli amici del “Monte Fasce Bike Group Genova”: non perdiamola!

Franco Ricciardi