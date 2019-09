Genoa, prevendita per la sfida contro l’Atalanta

Prenderà il via a breve la prevendita dei biglietti per Genoa-Atalanta.

In attesa della determinazione di giorno e orario, sono certi i canali di distribuzione dei titoli di accesso. I biglietti saranno reperibili per la tifoseria rossoblù al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 4 (10-19), chiuso solo il lunedì (molti gli acquisti delle nuove maglie prodotte da Kappa), nelle ricevitorie del circuito e su www.sport/ticketone.it. I lavori in tribuna nel frattempo stanno proseguendo a tutta. La nuova conformazione sta prendendo forma, sebbene i cantieri andranno avanti. Dalla partita con gli orobici, salvo imprevisti, buona parte della nuova tribuna stampa sarà in funzione al piano superiore.