Hostaria Ducale nella Guida de L’Espresso premiata con due cappelli

Daniele Rebosio e la sua rivoluzione ad Hostaria Ducale sembrano non arrestarsi più.

Dopo la presenza nella Guida Michelin, aver conquistato lo scorso ottobre le due forchette della guida del Gambero Rosso, ottiene una valutazione di due cappelli nella Guida de L’Espresso, presentata a Milano.

Il numero di ristoranti inseriti si è ristretto a mille, di cui solo la metà sono stati premiati con il cappello, ma, nonostante i grandi cambiamenti editoriali dell’ultimissima edizione firmata da Andrea Grignaffini, Hostaria Ducale mantiene una posizione ben salda.

Anzi, conquista un cappello in più: da uno, quello conseguito nell’edizione 2022, a due in questa del 2024 con un punteggio di 16,5 punti.

Un risultato davvero importante per Hostaria Ducale e Daniele Rebosio, che non solo non risentono del “taglio” di presenze, ma anzi dimostrano tutto il loro valore migliorando il traguardo precedente e ottenendo il miglior punteggio tra i ristoranti di Genova, una città sempre più giovane e aperta ai nuovi talenti, che iniziano a trovare il loro spazio anche nel panorama nazionale.