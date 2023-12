Premio Ipazia all’Eccellenza Femminile e Lady Truck

Ultime battute per l’edizione 2023 del FEF. Il Premio Ipazia Internazionale si terrà nella Sala Consiglio della Città Metropolitana in data 5 dicembre 2023, alle ore 17.30, nell’ambito del programma della XIX edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next Generation Women – che quest’anno ha come tema il concetto di “Identità”.

Premio Ipazia all’Eccellenza al Femminile e il Premio Lady Truck sono riconoscimenti per le donne che si sono distinte per il miglioramento culturale, sociale ed economico del proprio Paese, partecipando ai processi di pace e democratizzazione e alla battaglia per il raggiungimento dei diritti femminili.

Martedì 5 dicembre alle ore 17.30 Il XIV Premio Ipazia all’Eccellenza al Femminile Internazionale 2023, presieduto dalla giornalista Carmen Lasorella, verrà consegnato alla giornalista Wafa Ali Mustafa, giovane attivista simbolo internazionale dei diritti umani in Siria.

A seguire Il Premio Lady Truck Imprese Eccellenti al Femminile, VI edizione, sarà consegnato alla giornalista Stefania Aloia prima donna direttrice del quotidiano il Secolo XIX.

Intervengono WAFA ALI MUSTAFA, giornalista siriana premiata; Carmen Lasorella, giornalista, presidente Sezione Internazionale Premio Ipazia; Aba Bonetti, presidente Amnesty International; Filippo Paganini, Presidente Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale ligure; Stefania Aloia direttrice Il Secolo XIX; avv. Gloria Pieri, Componente Osservatorio Diritti UmaniCOA Genova.