Hashish, marijuana ed armi in casa a Legino: 22enne italiano nei guai

La droga individuata in casa grazie ai cani Leo e Lupo

La Squadra Mobile di Savona ha arrestato un ragazzo di 22 anni italiano per detenzione, spaccio e coltivazione di sostanza stupefacente, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Il 22enne,residente nella zona di Rocca di Legino, è stato fermato dalla polizia con 50 gr di hashish.

Grazie all’impiego delle unità cinofile Leo e Lupo, durante la perquisizione nell’appartamento del ragazzo sono stati sequestrati 1,6 chili di marijuana essiccata già suddivisa in piccoli sacchetti; oltre 2 kg di hashish suddiviso in panetti sigillati ed etichettati, 1 carabina ad aria compressa e 2 fucili di cui uno con matricola abrasa poi accertato essere provento di furto, 18 cartucce, 2 coltelli ed altro materiale utilizzato per la confezione di dosi oltre a 19 mila euro in contanti.

Per l’occasione sono state sequestrate anche 12 piante di marijuana alte circa 3 metri e la serra per la coltivazione delle piantine.

Il ragazzo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Genova Marassi.