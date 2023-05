Gubbio-Entella 2-0, ko al primo round dei play off per i liguri

L’Entella cade a Gubbio subendo 2 gol in avvio di ripresa, il rossoblù restano in 10 ma il forcing biancoceleste non è sufficiente per dimezzare lo svantaggio. La gara di ritorno lunedì allo Stadio Comunale.

Il primo tentativo della gara è dei padroni di casa, Di Stefano controlla fuori area e va a calciare, palla che passa abbondantemente sopra la traversa di Borra. Minuto 3.

Bell’azione sull’altro fronte, Zamparo difende e scarica per Ramirez, apertura sulla destra a trovare Parodi, cross al centro che costringe la difesa rossoblù a ripararsi in corner.

All’11’ primo vero pericolo per la retroguardia biancoceleste, transizione offensiva a tutta velocità, servizio centrale per Spina che sposta la palla e va a calciare, Borra difende con i piedi.

Si fa vedere in avanti l’Entella, sinistro di Rada respinto dalla difesa, destro da fuori di Ramirez che rimbalza davanti a Di Gennaro e crea più di un problema all’estremo difensore eugubino. Minuto 19.

Al 36’ ci prova di nuovo Spina, conclusione a giro che non sorprende Borra.

Nella ripresa trova il vantaggio la squadra di casa, un tiro murato dalla difesa biancoceleste resta nella disponibilità di Bulevardi, conclusione ravvicinata imparabile per Borra. 1-0 al 51′.

Arriva anche il raddoppio 2 minuti più tardi, percussione di Spina sulla destra, conclusione a giro sul palo lontano, Borra respinge, Di Stefano se la trova sui piedi e fa 2-0.

Resta in dieci il Gubbio al 56’, Morelli sbraccia e colpisce Favale, l’arbitro non ha dubbi e alza il cartellino rosso.

Al 66’ grande opportunità per i biancocelesti, Zamparo controlla in area e si gira in un fazzoletto, conclusione strozzata facile preda di Di Gennaro.

Percussione sulla destra, palla centrale per Zamparo, una deviazione favorisce il sinistro di Clemenza, soluzione debole e imprecisa.

Ci prova con il sinistro Favale, minuto 80, conclusione lontana dallo specchio.

Non sfonda il muro rossoblù l’Entella, cross morbido di Meazzi respinto da Di Gennaro, Tomaselli arriva sulla respinta, deviazione in corner.

Ci prova l’Entella all’ultimo secondo disponibile, Zappella col destro mette alto.