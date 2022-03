Grave incidente a Genova Staglieno, motociclista in codice rosso.

Un motociclista alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra riportando gravi ferite.

L’ incidente è avvenuto verso le 23,30 di ieri notte 21 marzo in via Rosasco, nel quartiere di Staglieno, in val Bisagno.

La persona alla guida della moto è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in codice rosso ma il motociclista non è in pericolo di vita. Indagini della Polizia locale sono in corso.

Non risultano altri mezzi coinvolti ma si attende la visione delle telecamere della zona per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. ABov