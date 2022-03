Istituzione di sportelli sociosanitari nelle sedi dei sindacati a Genova

Nasce a Genova la prima rete di sportelli sociosanitari nelle sedi dei sindacati.

Si tratta del primo caso in Italia ed avviene grazie ad un accordo tra Regione Liguria e organizzazioni sindacali.

Tale accordo ha l’obiettivo di aiutare i cittadini, soprattutto gli anziani, ad avere informazioni di cui hanno bisogno senza girare tra diversi uffici.

Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra Asl3 e i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp.

In tutto sono 17 gli sportelli che sono stati aperti nelle sedi sindacali genovesi.

Il loro scopo è quello di fornire informazioni e dettagli sui servizi.

Ad esempio su come fare domanda per l’invalidità civile/indennità di accompagnamento, esenzione ticket per reddito e per invalidità, assistenza domiciliare e altre domande di carattere sanitario e amministrativo.

L’obiettivo è quello di estendere il progetto a tutta la Regione.