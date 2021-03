Grandi Big al Laigueglia con gli italiani già plurivincenti nel 2021

Elenco partenti da grande classica per il Laigueglia edizione 58 con i ciclisti italiani in testa alle graduatorie per numero di vittorie in giro per tutta Europa. Rebellin ed Umba il più vecchio ed il più giovane

Laigueglia. Nella stagione ciclistica iniziata meglio per l’ Italia da dieci anni a questa parte il Trofeo di Laigueglia, giunto alla 58esima edizione, offre una galleria di campioni da grande classica.

Tanti i big: Landa, Kwiatowsky, Bilbao, Pinot, Mollema, Bernal, Henao e Quintana, fra gli stranieri e Nibali, Ciccone, Ballerini, Brambilla, Bagioli, Moscon, Vendrame, Colbrelli, Felline, Visconti, Battaglin, Villella e Finetto, fra gli italiani. Insomma un parterre di altissimo livello: in tutto 173 ciclisti di 28 nazioni. Giulio Ciccone, che cercherà il bis, parte col numero uno avendo vinto la scorsa edizione e Vincenzo Nibali, suo capitano, avrà il numero 4.

Grande l’ entusiasmo fra gli organizzatori per una edizione che si preannuncia spettacolare: “Il Trofeo Laigueglia – ci ha detto un entusiasta Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia- rappresenta una vetrina internazionale imperdibile, quest’anno in particolare. Non è soltanto un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche una occasione per mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio. Non solo di Laigueglia ma anche dei paesi e borghi dell’entroterra. In un periodo così difficile grazie alle tante tv presenti potremo mostrare la bellezza dei nostri luoghi a tutto il mondo. Un ringraziamento particolare va a Rai Sport che seguirà la gara in diretta”.

Fra le chicche della corsa c’è da segnalare infine anche la presenza del quasi cinquantenne veneto Davide Rebellin e del diciottenne, ultima scoperta in America Latina del “principe” Gianni Savio, il diciottenne Santiago Umba.

Tornando alle vittorie italiane di inizio stagione sono già 12: tre per Davide Ballerini e Filippo Ganna, due per Gianluca Brambilla, ed una ciascuno per Matteo Malucelli, Davide Gabburro, Giacomo Nizzolo ed Andrea Bagioli.

L’ Italia in questo inizio stagione precede la Nuova Zelanda ( con 8 successi), il Venezuela ( con 6), Belgio e Francia, a quattro, Australia e Colombia a tre, Danimarca, Irlanda, Qatar, Slovenia, Olanda e Namibia con due ed altre sette nazioni ferme ad una sola vittoria stagionale. A livello individuale il plurivittorioso stagionale è il venezuelano Roniel Campos che ha già vinto 4 volte ed è seguito da Ballerini e Ganna appaiati al secondo posto con tre successi.

Anche questa 58esima edizione si presenta abbastanza impegnativa con le salite di Vendone, Paravenna, Testico e Colla Micheri, da ripetere quattro volte, per complessivi 203 chilometri.

Ci si avvierà alle ore 10 e 50 dal Parcheggio San Sebastiano per raggiungere il chilometro Zero alle 11 dove sarà data la partenza ufficiale. Rai Sport trasmetterà la corsa in diretta dalle ore 14 e 55 alle 16 e 30.

CLAUDIO ALMANZI