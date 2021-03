Derby, l’arbitro di questa sera è Pairetto

Il match tra Genoa e Sampdoria al “Ferraris” vedrà la 77ma direzione arbitrale in Serie A Tim per Luca Pairetto, la nona nel campionato in corso. Sono otto i precedenti di Pairetto come arbitro per partite in A del Grifone, mentre con i blucerchiati se ne contano nove. Nelle designazioni la video assistenza è stata affidata a Piero Giacomelli, in stretta cooperazione con Stefano Liberti. Gli assistenti incaricati sono Alessandro Costanzo e Mauro Vivenzi. L’incarico di quarto ufficiale è stato assegnato a Fabio Maresca. In questo 25° turno la Lega Serie A promuove un ricordo di Davide Astori al minuto 13 (foto sui display per 13 secondi senza interruzione di gioco).