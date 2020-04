Grandi Autori a casa tua festeggia Enrico Galiano

Grandi Autori a casa tua: buon compleanno online a Enrico Galiano, lo scrittore “PROF” che trionfa anche sul web!

<Mia sa che qualunque cosa succeda può sempre contare su Margherita, la sua maestra che, ormai, è la sua migliore amica. Nello strambo taccuino che ha con sé c’è sempre la risposta giusta. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che quindi ogni cuore ha i suoi tempi e non ci si deve preoccupare se va troppo piano, o troppo veloce, ma solo se non batte più>.

Enrico Galiano – scrittore e docente – ci presenta Dormi stanotte sul mio cuore, Garzanti Editore, in uscita a maggio: un titolo che viene da un verso dannunziano (bisognerà scoprire perché!) e una storia ambientata ai primi anni del 2000, appena finita la guerra nel Kosovo, quando inizia la fase migratoria dei popoli in fuga dall’orrore e dalla violenza. Un libro sul pregiudizio, su come e quanto esso può essere fuorviante, sul suo potere di condizionare le persone, con quell’ “Effetto Pigmalione” che <riesce a far diventare gli altri come “tu pensi” che siano>.

ENRICO GALIANO è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche Tutta la vita che vuoi (2018) e Più forte di ogni addio (2019).

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

“Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!”.

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell’Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19.

Le interviste saranno pubblicate due volte alla settimana (sabato e mercoledì) sulla nuova pagina Facebook, sul canale youtube e sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.

CALENDARIO APRILE (tutte le interviste sono visibili sulla pagina facebook)

Domenica 29 marzo: Carlo Lucarelli

Mercoledì 1 aprile: Ferruccio de Bortoli

Sabato 4 aprile: Cristina dell’Acqua

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano

Sabato 25 aprile: Walter Barberis

Mercoledì 29 aprile: Dacia Maraini

La letteratura continua a vivere. #iorestoacasa