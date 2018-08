Grande vela a settembre ad Imperia e Loano

IMPERIA. 30 AGOS. Grande attesa per gli appassionati della vela del Ponente Ligure per due grandi appuntamenti che si svolgeranno ad Imperia e Loano nei primi giorni di settembre.

Intanto nel fine settimana sono previste alcune belle regate.

Sabato e domenica a Santa Margherita Ligure, si svolgeranno la sesta e settima giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo Renato Lombardi, per le classi Dinghy 12′ e Laser, organizzato dal CV Santa Margherita Ligure.

A Le Grazie (La Spezia), domenica si disputerà la classica Rotta di Mezzo – Trofeo Paolo Bello per le classi ORC, Gran Crociera, Meteor e J24, organizzato da ASD Forza e Coraggio.

A Savona sabato si disputerà la Veleggiata Savona- Finale, mentre il giorno successivo è programmata la Finale- Savona, organizzata dallo YC Savona.

Domenica 2 settembre a Genova si regaterà per il Memorial E. Pisano e C. Melis, evento organizzato da Circolo Nautico Ugo Costaguta, CV Interforze e Pesca Sport Prà Sapello.

Ma torniamo ai due appuntamenti clou di inizio settembre.

Dal 5 al 9 settembre ad Imperia si svolgerà la ventesima edizione dello spettacolare “Vele d’epoca d’Imperia- Panerai Classic Yachts Challange” organizzato dallo YC Imperia, in collaborazione con CN “Al Mare” e Club del Mare. Sono annunciate ben 50 regine del mare, fra cui alcune barche storiche considerate le più belle del mondo. Mercoledì sono previsti gli arrivi, le registrazioni e le ispezioni. Giovedì si terrà lo skipper meeting alle ore 9 e 30, mentre il segnale per la prima prova verrà dato alle ore 12.

Venerdì: skipper meeting alle ore 09 e 30, cui seguiranno le regate.

Stesso programma anche per il giorno successivo: sabato skipper meeting ore 9 e 30 e regate.

Domenica infine dopo lo skipper meeting, si svolgerà la spettacolare parata, cui seguiranno, regate e premiazioni.

Dal 6 al 9 settembre infine a Loano si gareggerà per il Campionato italiano giovanile di doppio. Queste le classi in gara 420, RS Feva, Hobie Cat 16 Spi, 29er, L’Equipe EV, 555 FIV, Hobie Dragoon, mentre la Coppa del Presidente verrà assegnata al vincitore della Equipe under 12 e dei Feva under 12. Le regate si svolgeranno nel Golfo di Loano, dove verranno allestiti tre campi di regata.

Martedì 4 settembre aprirà la segreteria ( dalle ore 14 alle 19.00) per iscrizioni e timbratura delle vele.

Mercoledì sarà ancora dedicata alle iscrizioni ed alla timbratura delle vele (dalle ore 9 alle 13 e dalle alle 18 e 30). Alle ore 19 si svolgerà la cerimonia di apertura allo Yacht Club Marina di Loano. Giovedì 6 settembre ci sarà lo Skipper meeting alle ore 11, mentre il segnale di avviso per la partenza della prima prova è previsto per le ore 13.

Dal 7 al 9 si svolgeranno le varie prove in programma, mentre domenica alle ore 17 e 30 si terrà la cerimonia di premiazione alla Marina Beach.

Ad organizzare la manifestazione è il Circolo Nautico di Loano che si è unito in consorzio con CN del Finale, CN Al Mare, L.N.I Ceriale, CN Albenga, CN Andora, CV Ventimigliese e con la collaborazione del Comitato 1° Zona FIV.

CLAUDIO ALMANZI