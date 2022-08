Gran finale per il Festival di Cervo. Il 29 agosto sul palco dei Corallini ci sarà il giovane Premio Paganini Giuseppe Gibboni.

Gran finale per il Festival di Cervo 2022

59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Il 29 agosto il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo si chiude con uno dei più brillanti giovani talenti della scena musicale internazionale.

A calcare il palco dei Corallini sarà infatti Giuseppe Gibboni, giovane primo premio al Premio Paganini di Genova nel 2021.

Insieme a lui Fabio Silvestro al pianoforte, per uno spettacolo di altissimo livello. Dice di lui Salvatore Accardo: “Giuseppe Gibboni è uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti i successi che merita”.

Giuseppe Gibboni

Quarto italiano nella storia del prestigioso concorso, riporta il premio in Italia dopo 24 anni.

Classe 2001, a soli 14 anni è ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona e nel 2016 riceve il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena.

Dal 2016 al 2021 frequenta il corso di Alto Perfezionamento all’Accademia Perosi di Biella, dove si diploma con il massimo dei voti e menzione della giuria. Attualmente studia al Mozarteum di Salisburgo.

Si è esibito in qualità di solista in vari Teatri e sale prestigiose e a seguito della vittoria del premio Paganini viene invitato nelle principali sale da concerto internazionali.

Nel Novembre 2021 debutta con il Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel Dicembre 2021 si esibisce in duo con la chitarrista Carlotta Dalia a Dubai Expo per conto del Ministero della Cultura Italiana e, su invito del Presidente della Repubblica, al Palazzo al Quirinale alla Cappella Paolina, in diretta RadioRai3.

In occasione del concerto, a partire dalle ore 19.30 verrà offerta al pubblico, in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana e con il Comune di Canelli, una degustazione con selezione di Asti Secco, Moscato d’Asti, Asti Spumane e metodo classico Alta Langa.

Biglietteria e informazioni

È possibile acquistare i biglietti del Festival in prevendita sul sito www.cervofestival.com, presso le agenzie accreditate (Cervo: Ufficio informazioni turistiche; Diano Marina: Dianatours; Pietra Ligure: Agenzia Viaggi Mamberto; San Bartolomeo al Mare: Gianna Giusto Viaggi; Imperia: Libreria Ubik, Felcar Viaggi) oppure il giorno stesso dell’evento, in loco.

I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina.

Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla gradinata. Per gli spettacoli del 24 e 31 luglio i biglietti omaggio per i bambini fino ai 10 anni saranno disponibili solo al botteghino la sera dello spettacolo.

Il 59° Festival di Cervo 2022 garantisce l’ingresso gratuito alle persone diversamente abili.

È inoltre attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli in Piazza dei Corallini.

Ogni informazione su programma, biglietteria e logistica su https://www.cervofestival.com

Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo è sostenuto da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Cipressa, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fratelli Carli, Lions Club Imperia Host, Confindustria Imperia, Proloco Progetto Cervo, Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto.

Rai Radio 3 è media partner dell’evento, che ha ottenuto il patrocinio di Rai Liguria. Il Festival collabora inoltre con Borghi più Belli d’Italia, Concours Géza Anda, Borgate dal Vivo, Festival Teatrale di Borgio Verezzi, Levanto Music Festival – Massimo Amfiteatrof, Società dei Concerti La Spezia, Associazione Amici di Paganini, ARD International Music Competition Munich, Club Tenco, GOG Giovine Orchestra Genovese, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si ringraziano Il Giardino dell’Edilizia, Hotel Rossini al Teatro, Fratelli Carli C. Bechstein Pianosolo.