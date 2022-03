Ufficiali Europei a Raduno a Villa Ormond a Sanremo

Gli Ufficiali in congedo e della Riserva appartenenti ad undici nazioni a Villa Ormond per il Meeting del Gaminger

SANREMO- Organizzato dalla sezione UNUCI di Sanremo-Imperia, dall’8 al 10 aprile, si terrà nella “Città dei Fiori” il Meeting degli Ufficiali della Riserva facenti parte del Gaminger, l’Associazione che riunisce gli Ufficiali della Riserva dei Paesi Europei e dell’Italia.

Il Meeting sarà anche l’occasione per affrontare, sotto la Presidenza del Delegato Italiano il Comandante Filippo Imbalzano, le problematiche relative alla difesa, alle relazioni tra i paesi partecipanti e sull’attuale grave situazione in Ucraina.

Saranno presenti a Villa Ormond delegati ed ufficiali in rappresentanza di undici paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Macedonia del Nord, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera ed Italia.

Ad accogliere le delegazioni saranno gli ufficiali dell’ UNUCI di Sanremo- Imperia che coordineranno l’evento presso l’Istituto di Diritto Umanitario. La tre giorni matuziana sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Centro Studi ed Informazioni Grandi Rischi che avrà sede a Sanremo.

A dirigere il Comitato Scientifico, nato per volere dell’ Ufficio Affari Internazionali dell’ UNUCI, è stato chiamato il dottor Danilo Papa, ufficiale medico della Riserva, che sarà affiancato da altri medici riservisti e dal Capitano Domenico Prevosto.

Questo il programma del raduno militare internazionale.

Venerdì 8, alle ore 9, inaugurazione nella sede dell’ Istituto Diritto Umanitario a Villa Ormond. Alle ore 21, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (riservato Gaminger ed agli invitati) nell’ Ex Oratorio di Santa Brigida (traversa via Palma).

Sabato 9, alle ore 15, si svolgerà il Convegno/Tavola Rotonda al Teatro del Casino (con ingresso ad inviti). Alle ore 21 si terrà la Cena di Gala (ad invito) Roof Garden del Casino.

La “Gaminger”, nome che deriva dal paese austriaco di Gaming, luogo del primo informale incontro tra ufficiali, nata subito dopo il crollo del Muro di Berlino da un’intuizione del capitano Giuseppe Imbalzano per dialogare e amalgamare le associazioni degli ufficiali della riserva dei Paesi dell’Est a quelli occidentali, si riunisce due volte l’anno.

Nel tempo si è trasformata in un forum di discussione, al quale partecipano anche ufficiali in servizio attivo. Dopo un biennio di stop dettato dalla pandemia, a Tabor, nella Repubblica ceca, la Gaminger Initiative ha potuto di nuovo riunirsi in presenza una prima volta. Questa di Sanremo sarà la seconda riunione in presenza di questa importante associazione militare internazionale.

La sezione UNUCI di Sanremo-Imperia ha annunciato anche altre iniziative: oltre ad una gita alle Cascate di Mendatica ed a diversi eventi culturali, come la presentazione di libri ed incontri con personaggi, ci sarà un corso per esperti ed operatori di emergenza e di situazioni di crisi, umanitarie, sanitarie e naturali che sarà attivato, anche questo, in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo.

L’ IIDU è un’associazione umanitaria, che ha sede a Villa Ormond, con fini di utilità sociale che ha lo scopo di promuovere il diritto internazionale umanitario. Svolge la sua attività con un approccio culturale, multidisciplinare e pratico organizzando per lo più corsi di insegnamento, di formazione e di perfezionamento nei campi del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani, del diritto dei rifugiati e di temi correlati a favore di personale militare, di funzionari governativi civili, diplomatici, esperti, rappresentanti di organizzazioni non governative e studenti provenienti da tutti i Paesi del mondo.

Questo il direttivo e gli incarichi dell’UNUCI di Sanremo- Imperia: Capitano Domenico Prevosto (presidente), Capitano Marco Bellugi (vice presidente e responsabile dell’ attività addestrativa), Tenente Salvatore Marino e Tenente di Vascello Costantino Dinielli (responsabili iniziative sociali), Capitano Giorgio Bergamini, Capitano Roberto Capaccio, Tenente Renato Fenocchio e Colonnello Riccardo Lanteri (consiglieri), Tenente Costantino Dinielli (responsabile segreteria).

Comunque per chi volesse conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo-Imperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12.

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) è l’associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano. Dell’Unuci fa parte anche la Riserva Selezionata. CLAUDIO ALMANZI