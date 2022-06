Gli Chef scendono in pista a Ronco scrivia sabato 18 giugno 2022, per una mega sfida rocambolesca sui Go-kart

Gli Chef scendono in pista a Ronco scrivia sabato 18 giugno 2022, in esclusiva per PG Corse sul circuito della Valle Scrivia correranno Carmine, Dalia, Mime e Bruno. Al termine della gara tutti ai fornelli per una cena gourmet

Una gara sul circuito a colpi di fornelli e prelibatezze. In esclusiva per PG Corse, sabato 18 giugno 2022 il circuito di Ronco Scrivia ospiterà una Master Race con protagonisti in gara 4 chef che hanno partecipato all’undicesima edizione di MasterChef Italia 11: Carmine, Dalia, Mime e Bruno.

I 4 talenti, ospiti in esclusiva del circuito, parteciperanno alle gare in go kart con il pubblico nel pomeriggio per poi al termine della corsa mettersi ai fornelli e far gustare le loro specialità in una location unica. A partire dalle ore 16:00 saranno organizzate gare in go-kart, sia per adulti sia per bambini (età minima 9 anni, 130cm).

Quindi, a partire dalle 19:30, la cena verrà servita direttamente in pista. Il menù completo, che include il vino, è composto da 3 antipasti, 1 primo, 2 secondi e un dolce.

Ogni portata sarà descritta dagli chef.

Due sono i pacchetti previsti per chi intende partecipare:

– Pacchetto 1

Solo cena € 60,00 a persona

– Pacchetto 2

Cena + gara su kart ad € 95,00 a persona

La gara consiste in 1 giro di prova + 4 giri di qualifica + 12 minuti di gara