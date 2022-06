Processione sonora nel Magra. Il 10 giugno ore 19:00 a Barbarasco, località Chiesaccia, la performance Urlo con Polisonum.

Processione sonora nel Magra, venerdì in provincia di Genova.

Polisonum e la sua opera in processione: dalla foce al mare, Urlo

Venerdì 10 giugno alle 19:00 l’evento aperto alla Chiesaccia (Tresana)

Sarà una vera e propria processione sonora quella del duo Polisonum, uno di sei vincitori del bando per residenze d’artiste On-Site, promosso da Spazi Fotografici e Matèria nell’ambito di Lunigiana Land Art, progetto vincitore dell’avviso pubblico Borghi in Festival promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il progetto.

Urlo è una installazione sonora che percorre il fiume Magra, che dal monte Borgognone in Toscana sfocia nel Mar Tirreno a Bocca di Magra, in Liguria, dopo 62 Km di percorso.

Nel suo storico rapporto con la vita degli abitanti della Lunigiana, il fiume Magra segnava il confine tra i feudi e il dominio Granducale.

Polisonum parte dall’idea di utilizzare il percorso fluviale come connessione tra i vari paesi della Lunigiana.

Un filo ideale che attraversa i confini e, come in un rituale, connette il presente con il passato, alla ricerca di un senso comunitario nella memoria storica e collettiva della Lunigiana.

Ispirati dalle storie di magia e dalle leggende popolari tipiche del territorio, Polisonum trova nell’urlo il suono primordiale in comune ad ogni essere umano.

L’urlo è anzitutto il gesto con cui la voce risuona coinvolgendo con sé l’intera cavita corporea.

Il risultato è un canto composto da urla, intrappolato in cinque sfere galleggianti in acciaio, che percorreranno per una settimana l’intero fiume, sfociando nel mare.

Gli artisti.

Polisonum è un collettivo di ricerca artistica che utilizza il suono come metodo e dispositivo di indagine per esplorare le metamorfosi nei luoghi della storia e della contemporaneita, nei paesaggi e nelle geografie.

Si contraddistingue per una ricerca diretta all’ascolto e all’interpretazione dei luoghi nei quali opera, naturali o appartenenti all’esistente costruito, attraverso installazioni che si traducono nella restituzione di tracce sonore, identitarie di un tempo lontano o poco percepibili nello spazio in cui oggi esse abitano.

Grazie al suo carattere che tesse insieme piu discipline – dall’ingegneria del suono alle arti visuali, dalla performance al digitale, incrociando spesso la sperimentazione sonora contemporanea alla tradizione musicale – costruisce progetti che si nutrono di una profonda ricerca e che sono restituiti attraverso l’immediatezza dell’ascolto, raggiungendo una tensione tra la sfera emotiva e quella cognitiva.

Venerdì 10 giugno alle 19:00 presso località Chiesaccia, nel Comune di Tresana, gli artisti incontreranno il pubblico aprendo la loro performance all’ascolto, unico e irripetibile, di chi ci sarà.

L’appuntamento è alle 18:00 presso Barbarasco, in Parco Fiera; segue discesa al fiume per l’inizio dell’evento (dalle 19), poi aperitivo in musica al bar Maurizia. Per prenotazioni apericena o informazioni: 3662075313 (Francesca)

Sito:

www.spazifotografici.it