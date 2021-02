Alassio, erogati nuovi aiuti sotto forma di carte prepagate

Buoni spesa Alassio: da oggi in distribuzione le nuove card. 83 i nuclei famigliari che beneficeranno dei nuovi aiuti.

Con l’approvazione delle graduatorie, a seguito dell’avviso pubblicato il 20 gennaio scorso, si è concluso l’iter per l’assegnazione di nuovi buoni spesa per il sostegno dei nuclei famigliari in difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria.

Da oggi, saranno 83 i nuclei famigliari che riceveranno un piccolo ma concreto aiuto all’economa domestica.

“In linea con quanto già previsto in occasione dell’erogazione dei buoni spesa a dicembre – spiegano dai Servizi Sociali del Comune – si è provveduto ad una ulteriore ripartizione ad esclusione di coloro che hanno già beneficiato di contributo affitto, con la seguente modalità: per nucleo familiare composto da n. 1 persona tot. € 200,00; per nucleo familiare composto da n. 2 persone tot. € 300,00; per nucleo familiare composto da 3 persone tot. € 500,00; per nucleo familiare composto da 4 o più persone tot € 700,00”.

“Con quest’ultima operazione, di circa 50mila Euro – commenta Giacomo Battaglia, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – solo per il sostegno alla spesa delle famiglie, dall’inizio della pandemia, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio ha stanziato oltre 350mila euro. Anche in questo caso i buoni saranno erogati sotto forma di carte di credito prepagate, anonime e non riconoscibili per tutela della privacy e della dignità di chi, non per propria colpa, si trova oggi in serie difficoltà”.