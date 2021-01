Giulia Cassini vi invita a Palazzo della Meridiana

Ritorna, con il primo appuntamento dell’anno ,Palazzo della Meridiana incontra…

vede protagonista l’associazione DEAI che ci accompagnerà in un dibattito e un percorso pratico che ci sollevi dal peso dell’ansia di questo momento particolare, e ci aiuti a trovare in noi stessi nuove energie per affrontare positivamente il mondo che ci circonda e il futuro che ci aspetta.

Un adagio Taoista recita così:

“Se trattieni il respiro lo perdi, se lo lasci andare lo possiedi.”

E’ un pensiero così antico, ma attuale; indica il potere di una funzione naturale come respirare.

La tecnica che l’Associazione ci mostrerà, partirà dal nostro corpo con semplici esercizi, per arrivare a ricaricarci, migliorare il nostro benessere emotivo, la nostra presenza mentale, la nostra postura, riducendo gli effetti negativi del tempo. Alle tecniche di respirazione si uniranno consigli sull’utilizzo della dieta mediterranea e degli ingredienti segreti della cucina giapponese, per equilibrare la flora batterica intestinale e stimolare il nostro sistema immunitario. Con un approccio scientifico, si cercherà di raggiungere obiettivi valutabili in pochi mesi.

Partecipano all’incontro:la Dott.ssa Paola Minale;

Megumi Akanuma, Ambasciatrice di Genova per il mondo; Riccardo Baucia, Maestro.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

Giovedì 14 Gennaio 2021 h 21: “Palazzo della Meridiana incontra…Synergyca – Una performance di arte circense”

Il secondo appuntamento dell’anno nuovo di Palazzo della Meridiana incontra… vede protagonista SYnergika.

sYnergiKa è la più grande e partecipata palestra specializzata in discipline acrobatiche e circensi di Genova e della Liguria. In sYnergiKa si incontrano professionalità provenienti da diversi ambiti artistici, sportivi e ricreativi legati da una consolidata amicizia e dall’obiettivo comune di creare un sano luogo di incontro e crescita nella pratica delle discipline acrobatiche e circensi.

sYnergiKa non è solo una scuola di circo ma è anche una organizzazione che si occupa di spettacolo e offre servizi di intrattenimento potendo contare su uno staff di 30 artisti professionisti nelle varie discipline del circo.

sYnergiKa promuove le discipline del circo come strumento educativo, mezzo d’espressione ed introspezione libera per il raggiungimento della salute psicofisica individuale…

sYnergiKa è il luogo dove la creatività prende forma!

sYnergiKa collabora attivamente con le più importanti realtà di Circo Contemporaneo italiane ed europee, con enti pubblici e privati.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.