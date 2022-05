Giro d’Italia 2022: bus Amt nuovo servizio provinciale

Giovedì 19 maggio 2022 servizio bus Amt provinciale le variazioni.

La corsa ciclistica transiterà nella provincia di Genova dal Passo del Bocco, nel comune di Mezzanego, indicativamente verso le ore 14, raggiungendo Carasco (alle ore 14.50 circa) da dove imboccherà la SP225 della Val Fontanabuona in direzione Genova.

Giunti a Ferriere, i ciclisti transiteranno da Boasi, Bargagli (ore 15.50 circa), San Gottardo, per dirigersi a Trensasco – Piccarello dove proseguiranno per Genova. I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare circa 30 minuti prima e verranno riaperti pochi minuti dopo il transito dell’auto riportante il segnale “Fine gara ciclistica”.

Le linee bus Amt provinciali interessate alle temporanee interruzioni al servizio, programmate in base all’orario di transito degli atleti come indicato dalla cronotabella del Giro d’Italia, sono le seguenti.

826 Carasco – Montemoggio – Borzonasca

711 Chiavari – Borzonasca – Rezzoaglio – Santo Stefano d’Aveto

712 Chiavari – Borzonasca

715 Chiavari FS – Gattorna – Ferriere – Genova

713 Rostio – Chiavari FS – Caperana – Carasco

814 Chiavari FS – Villagrande di Cichero – Ferreccio.

Si segnalano inoltre le seguenti variazioni al servizio.

La corsa della linea 715 riservata agli studenti in partenza da viale Caviglia alle ore 14.30 per Monleone non verrà effettuata. Il servizio di trasporto scolastico “scuolabus” per i comuni di Borzonasca, Mezzanego, Neirone, San Colombano Certenoli e Moconesi sarà garantito esclusivamente per il tragitto mattinale di sola andata casa – scuola. Non sarà effettuato il servizio di ritorno scuola – casa sia mattinale che pomeridiano.

In Valbisagno / Val Trebbia.

725 Genova Brignole – Bargagli – Torriglia – Ottone

824 Traso ponte – Traso centro – Traso alto – Sant’Alberto – Bargagli

832 Prato – Terrusso – Cisiano

726 Torriglia – Laccio – Davagna – Prato

831 Prato – Marsiglia

728 Genova – Creto – Montoggio – Morasco – Bromia.

Si segnala che il servizio di trasporto scolastico “scuolabus” nel comune di Bargagli sarà garantito esclusivamente per il tragitto mattinale di sola andata casa – scuola. Non sarà effettuato il servizio di ritorno scuola – casa sia mattinale che pomeridiano.

Servizio bus in Valpolcevera.

735 Bolzaneto – Pedemonte

836 Bolzaneto – Pedemonte – Serra Riccò – Valleregia

840 Bolzaneto – Pedemonte – Orero – Casella

737 Bolzaneto – Piccarello – Casanova

738 Bolzaneto – Piccarello – Sant’Olcese

932 Rivarolo Brin (capolinea metro) – Bolzaneto – Santuario Nostra Signora della Guardia

820 Genova Staglieno – Campi.

In Valle Stura Linea bus 702. Variazioni in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 18/5 fino a cessate esigenze di giovedì 19/5.

Direzione Valle Stura: i bus, in partenza dal capolinea di viale Caviglia, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Saffi; corso Quadrio, piazza Cavour, via Gramsci, via delle Fontane, via Balbi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione viale Caviglia: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, viale Caviglia dove effettueranno regolare capolinea.

In Valle Scrivia Linea bus 727.

Variazioni in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 18/5 fino a cessate esigenze di giovedì 19/5

Direzione Valle Scrivia: i bus, in partenza dal capolinea di viale Caviglia, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno; corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, via Gramsci, via delle Fontane, via Balbi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione viale Caviglia: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, viale Caviglia dove effettueranno regolare capolinea. ABov