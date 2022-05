Giro d’Italia 2022: le variazioni al servizio Genova bus Amt

Giro d’Italia 222: le variazioni al servizio Genova bus Amt.

Arriva il Giro d’Italia 2022 e farà tappa a Genova. Il servizio bus Amt sarà modificato in adeguamento ai provvedimenti di viabilità previsti dagli organi preposti. Le variazioni verranno attuate progressivamente a partire dalle ore 17.00 di mercoledì 18 maggio.

L’organizzazione della corsa comporterà, infatti, alcune modifiche alla viabilità nella zona di arrivo e su tutte le aree del territorio “toccate” dalla gara ciclistica, già a partire dal pomeriggio di mercoledì 18 maggio.

Nella giornata di giovedì 19 maggio, per agevolare gli spostamenti, il servizio della metropolitana sarà potenziato dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Le deviazioni temporanee ai percorsi delle linee bus saranno gestite dal personale graduato di Amt, presente sul territorio, in coordinamento con la Polizia Locale.

Servizio urbano. Mercoledì 18 maggio 2022. Dalle ore 17.00 a cessate esigenze di giovedì 19 maggio:

Linea 14 direzione centro limitata in via Canevari; linea 17 direzione centro limitata in viale Duca d’Aosta; la linea 37 direzione centro limitata in viale Thaon di Revel; la linea 42 direzione centro limitata in via Diaz; linea 44 direzione centro limitata in viale Thaon di Revel.

Dalle ore 20.00 fino a cessate esigenze di giovedì 19 maggio:

Linee 35-46-Volabus-635-685-686-687 deviate su percorsi alternativi

Dalle ore 24.00 fino a cessate esigenze di giovedì 19 maggio: Linee 606-607-618-640-641-N1-N2 deviate su percorsi alternativi

Variazione servizio giovedì 19 maggio 2022

In aggiunta ai provvedimenti già in vigore da mercoledì 18 maggio, da inizio servizio a cessate esigenze di giovedì 19 maggio: Linee 15-18-20-31-34-36-39-40-634 deviate su percorsi alternativi.

La navetta Centro Storico sarà sospesa per l’intera giornata di giovedì.

In concomitanza con le chiusure disposte dalla Polizia Locale in zona Valbisagno e Valpolcevera (indicativamente dalle 14.00):

Linee 13-14 direzione monte limitate in via Piacenza; linea 48 direzione monte limitata in via Adamoli; linee integrative I15-I21-I27 limitazioni di percorso; le linee 5-6 servizio sospeso; linee 53-74 limitazioni di percorso; linea 63 deviata su percorsi alternativi; Drinbus Bolzaneto sospeso servizio sulla sponda destra del Polcevera; linea integrativa I05 servizio sospeso

In concomitanza con le chiusure disposte dalla Polizia Locale in zona centro (indicativamente dalle 14.30), saranno adottate ulteriori limitazioni alle linee: 13-15-16-17-18-18/-20-31-42-44-46-47-85-Volabus.