La Lanterna Corse Rally Team primeggia al Rally Valli Oltrepo

Prosegue l’ottima stagione della Lanterna Corse Rally Team, che anche al Rally Valli Oltrepo ha colto importanti risultati con i tre equipaggi in gara.

Sulle prove speciali della Valle Staffora, ben note agli appassionati per le sfide del passato dei Rally 4 Regioni ed Oltrepo Pavese, la scuderia genovese ha conquistato una vittoria e due secondi posti di classe, oltre alla prestigiosa coppa per la migliore scuderia.

Ancora una gara positiva per Pietro Ballerini e Matteo Nobili, che con la loro Renault Clio Super 1.6 hanno concluso al settimo posto assoluto e secondi di classe un rally duro e selettivo, reso ancor più difficile dalle tante insidie lungo il percorso.

Top ten assoluta conquistata anche da Mattia e Stefano Casazza, velocissimi vincitori del gruppo RC4N e della loro classe con la Peugeot 208 R2B e già proiettati verso il prossimo Rally Val D’Aosta; fermo dal 2019 Casazza ha mostrato ancora una volta un grande talento ed un’ottima gestione di una gara da sempre ostica per i piloti liguri.

Sorridono anche Riccardo Gallo e Marco Gallizia, secondi in classe N3 con una Renault Clio ed unici, in una classe numerosa, vicini al vincitore Nussio, battuto dai genovesi in un paio di prove speciali. Un ottimo risultato per Gallo Jr., sempre più a proprio agio sulla Clio e capace di essere veloce su tutti i tipi di percorso.