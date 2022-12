Giovedi 1° dicembre alla “Berio” conferenza di Mauro Salucci sul tema “Viaggiatori importanti a Genova”

Appuntamento da non perdere giovedì 1° dicembre alle ore 15.30 alla Sala “Chierici” della Biblioteca “Berio” in Via del Seminario 16 a Genova.

E’ infatti in programma una Conferenza sul tema “Viaggiatori importanti a Genova”; si tratta di una carrellata di ricordi delle visite alla città della Lanterna di Petrarca, Flaubert, Dickens, Nietzsche e Camus.

Conferenziere il dottor Mauro Salucci, nato a Genova. Laureato in Filosofia, sposato e padre di due figli. Apprezzato cultore di storia, scrittore, collabora con diverse riviste e periodici, ed è Consulente Culturale per Mediaset. Apprezzato conferenziere, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di carattere storico. Annovera la pubblicazione di “Taccuino su Genova” (2016) e “Madre di Dio”(2017) e “Forti pulsioni” (2018) dedicato a Niccolò Paganini. Tra le sue ultime fatiche, uno splendido libro dedicato ad un sestiere genovese importante come quello di “Portoria e Molo”. Inoltre Mauro Salucci lo potete anche leggere sui Social, dove è molto seguito.

L’ingresso a questo interessante appuntamento è gratuito, ma è consigliabile la prenotazione, contattando la Biblioteca Berio.

FRANCO RICCIARDI