Oggi a Palazzo Reale presentazione libro “Le tre funicolari di Genova” di Marco Marchisio

Oggi 1 dicembre, alle ore 17, a Palazzo Reale di Genova in Via Balbi 10. Presentazione del libro “Le tre funicolari di Genova” di Marco Marchisio edito per i tipi di Serel – Stefano Termanini Editore. Interverranno, con l’autore e l’editore, Marco Beltrami Presidente AMT e Angelo Germano prefatore del volume.

Il libro è una vera occasione di scoperta di Genova e dei suoi più tradizionali impianti verticali di caproniana memoria.

Scrive Marco Marchisio nel suo “Le tre funicolari di Genova” a proposito della funicolare del Righi: “Quale il mezzo più indicato per collegare la zona del Castellaccio con il centro cittadino? Già dal 1891 la funicolare Portello-Magenta si era rivelata una scelta azzeccata per lo sviluppo della zona di Circonvallazione a Monte; perché dunque non seguirne l’esempio con un nuovo impianto a fune che rispondesse ai più moderni canoni della tecnologia? Esso così sarebbe stato adatto non solo ad affrontare un servizio ben più impegnativo di quello della consorella ad acqua, ma anche maggiormente al passo con i tempi e con il rapido evolversi delle cognizioni tecniche. In realtà la prima idea risale agli svizzeri Bücher, padre e figlio, già costruttori di tali impianti. Ma chi si fa avanti concretamente è una costituenda società di Kerns (Svizzera) che vuole anche introdurre a Genova le tranvie elettriche”.

Il libro si puo’ trovare al link https://bit.ly/MarcoMarchisio_Le3funicolari

Si puo’ prenotare il posto per assistere alla presentazione odierna ai link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-le-tre-funicolari-di-genova-di-marco-marchisio-77198422327?fbclid=IwAR3eLDXWV4s0llAlT8yVCvtq6MupspVe5Gh7AfIaYU93EWvrMwJY7P2FcJo

Marcello Di Meglio