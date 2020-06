Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e l’assessore alla sanità Sonia Viale, accompagnati da Carlo Gandolfo, sindaco di Recco hanno visitato ex ospedale Sant’ Antonio, per visitare i nuovi reparti restaurati e adibiti a varie specialità.

Sono undici i nuovi ambulatori poli specialistici, già attivi presso l’ex Ospedale, che consentono una nuova organizzazione dei servizi offerti nella sede di ASL3. Successivamente, nel sala del consiglio comunale di Recco il primo cittadino ha illustrato le varie tematiche causate dal covid-19, il traguardo raggiunto con il restyling dell’ospedale, all’industria del Turismo recchese oggi in difficoltà per una difficile ripartenza.

Poi il governatore della Regione Liguria ha dialogato con gli operatori economici e turistici del territorio rispondendo alle loro domande ha proposto degli strumenti ideati per agevolare la fase della ripartenza tra le molte difficoltà come la burocrazia, la società autostrade che pretende di fare la manutenzione mai fatta in trent’anni in un solo mese.

Trovare soluzioni per agevolare lo spostamento dei turisti dalle città del nord alla riviera, il trasporto ferroviario che stenta a ripartire e diventare la seconda soluzione per spostamenti rapidi, trovare forme di pubblicità e nuovi interessi per stuzzicare la voglia del turista di tornare in riviera. Ci sono state proposte positive di chi vuole creare nuovamente l’offerta commerciale e la relativa domanda. ABov