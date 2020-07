Giovani stranieri girano con le lame e la movida diventa violenta: 2 risse e 4 accoltellati

Movida violenta. Due risse e quattro accoltellati la scorsa notte nei caruggi.

Tra salita Pollaiuoli, nella zona di Caricamento e il Porto Antico, al culmine di un violento alterco tra diversi giovani, due tunisini di 22 e 28 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La rissa è avvenuta tra gruppi contrapposti di stranieri.

L’episodio più grave è avvenuto in via delle Grazie davanti a una birreria. Un 18enne e un 22enne genovesi sono stati accoltellati da un giovane straniero che poi è fuggito indisturbato.

Uno dei due è in prognosi riservata all’ospedale San Martino, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione.

Sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona per identificare i responsabili.

Le risse e la violenza per strada tra i giovani, soprattutto nel weekend, sono stati argomento dell’ultimo comitato della sicurezza e ordine pubblico in Prefettura nel corso del quale è stato deciso di aumentare la presenza delle Forze dell’ordine.