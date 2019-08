Giovane investita da un’auto ad Oneglia: in opedale in codice giallo

Nella tarda mattinata di oggi ad Imperia si è verificato un incidente, che ha visto l’investimento di una giovane in via Puccini ad Oneglia.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia intervenuta sul posto con due volanti, la giovane si trovava nei pressi dell’attraversamento pedonale di via Puccini con il cane al guinzaglio, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da una Fiat Panda di colore verde diretta verso il centro di Oneglia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’Oro di Imperia che ha trasportato la ragazza al Pronto Soccorso in codice giallo.