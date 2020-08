Non erano ancora le sei di questa mattina quando un giovane ecuadoriano ha perso il controllo del proprio scooter a Sampierdarena in via Milano, finendo contro un’aiuola.

A dare l’allarme è stata una guardia giurata che ha notato il ferito a terra.

Il giovane è stato soccorso ed è stato portato d’urgenza in ospedale sarebbe grave ma, non in pericolo di vita.

Toccherà ora agli agenti della sezione infortunistica ricostruire la dinamica del sinistro.