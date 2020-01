Giornate della Memoria a Rossiglione, incontro con nonno Gilberto

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il Comitato Cittadini Informati di Rossiglione, in collaborazione con l’Aned, Ass. naz. ex deportati di Genova, con la Città Metropolitana di Genova, con l’Istituto Comprensivo Scolastico Valle Stura e col patrocinio del comune di Rossiglione, organizza per giovedì 23 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente di Rossiglione: “Vuoi sentire una storia da nonno Gilberto?”.

Si tratta di un incontro con Gilberto Salmoni, già deportato a Buchenwald da cui riuscì a far ritorno insieme al fratello Renato.

La mamma, il papà e la sorella invece furono deportati ad Auschwitz dove purtroppo trovarono la morte. Sarà un’occasione importante per sentire la testimonianza di uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio.