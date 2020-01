L’associazione Smilingforkids, tramite il suo presidente Maurizio Alberton, organizza un Torneo di Beneficenza di bridge e burraco per domenica 2 febbraio dalle ore 15.00 per raccogliere i fondi necessari al 1° Progetto Accra (Ghana).

Il torneo si svolgerà presso il circolo tennis Valletta Cambiaso di via Ricci in Albaro (tel. 010/3620730).

A parlare del “Progetto Smilingforkids” è lo stesso Alberton.

“La mia idea – spiega Alberton – nasce nel 1994 quando chiusi il Centro Tennis Estivo di Fai della Paganella ideato e creato con mio padre il Prof. Ido.

Dal 1969 anno di apertura e fino alla sua chiusura nel 1994, abbiamo insegnato tennis, dato gioia, divertimento ed educato migliaia di ragazzi e ragazze ricevendo elogi ed attestazioni di stima da tutte le famiglie italiane e straniere, che mai scorderò”.

“Ora – prosegue Alberton – nelle debite proporzioni, vorrei fare la stessa cosa. Una scuola tennis itinerante per i bambini e bambine poveri, che non hanno mai avuto la stessa opportunità.

Con l’aiuto di chi riterrà bella questa cosa, il Progetto è di comprare il materiale necessario, quali palline, racchette, retine, coprire le spese, ed organizzare delle settimane ludiche sotto la mia esperienza, nelle missioni ed orfanotrofi che accetteranno tale proposta a costo zero, perché offerto da Smilingforkids.

Come secondo progetto, c’è l’acquisto di flauti dolci, usati normalmente nelle nostre scuole medie, per organizzare una classe di musica, sempre che si possa contare su di un sacerdote disponibile per tale insegnamento.

Come prima destinazione è stata scelta Accra in Ghana, dove ho lavorato per quattro anni e dove esiste un ricovero-scuola per i bambini abbandonati e tolti dalla strada”.

Per il Progetto ludico-tennis occorrono € 3000,00

Per il Progetto educativo-musicale occorrono € 500,00.