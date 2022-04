Giornata mondiale autismo, Costa: sostegno a famiglie e inclusione massima

“Questa mattina ho vissuto un’esperienza emozionante al fianco di tanti bambini, ragazzi e adulti, immersi nella natura del Parco di Ulisse, a Massafra. Ci siamo ‘tinti di blu’, tutti insieme, per ricordare l’importanza di una giornata come questa con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e la sensibilità del Paese sui disturbi dello spettro autistico e sulle conseguenze e difficoltà che questa malattia porta nelle vite di molti nostri concittadini.

Basti pensare che un bambino su 77 in Italia è affetto da autismo.

Il Governo e il Ministero della Salute considerano la tutela dei pazienti affetti dai disturbi dello spettro autistico e il sostegno alle famiglie una priorità.

Numerosi infatti sono stati i provvedimenti, le azioni intraprese e gli impegni assunti in questi ultimi mesi, con l’obiettivo di rendere sempre meno complessa e più inclusiva la loro vita.

Sicuramente il percorso è ancora lungo e c’è ancora molto da fare ma il Governo è particolarmente attento alle istanze delle persone tra le più fragili della nostra società.

Siamo consapevoli che parlare di autismo un solo giorno all’anno non basta.

Ed è per questo che iniziative come quelle che si stanno svolgendo in tutta la Penisola, animate da tante associazioni che ringrazio ancora di cuore, sono fondamentali e contribuiscono a migliorare l’esistenza delle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico. Il nostro ruolo, il ruolo delle Istituzioni, della politica, è quello di garantire loro una concreta condizione di inclusione nella società con pari dignità, diritti e opportunità, per una piena realizzazione di sé, e ai familiari sostegno e assistenza, per combattere la solitudine e lo stigma sociale che ancora esiste sul disagio mentale”.

Lo ha dichiarato ieri il sottosegretario di Stato alla Salute, lo spezzino Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine dell’evento organizzato al Parco di Ulisse, a Massafra, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.