Giornata odierna caratterizzata da terremoti, in Liguria, Campania e Giappone

Quella di oggi è stata una giornata caratterizzata da terremoti in varie parti del mondo.

In Italia in Emilia, Calabria, due sulla costa ligure in mare davanti ad Imperia e uno mediamente forte ai Campi Flegrei vicino a Napoli.

Quello più forte è avvenuto in Giappone di Mwpd 7.4 con tanto di allerta tsunami.

Il primo di magnitudo ML 2.2 è avvenuto alle 10.35 a 2 km da Correggio.

Alle 12:51:29 un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto in mare davanti ad Imperia nella Costa Ligure Occidentale con ipocentro ad una profondità di 30 km.

Un minuto dopo altra scossa da ML 2.1 sempre sulla Costa Ligure Occidentale ad Imperia ad una profondità di 7 km.

Alle 13:06:38 scossa da ML 2.8 sulla Costa Calabra tra Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria ad una profondità di 53 km.

Alle 15:14:34 altra scossa, questa volta nella zona dei Campi Flegrei (Napoli) ad una profondità di soli 3 km.

Qualche minuto dopo, alle 15:36:36, un terremoto piuttosto forte di magnitudo Mwpd 7.4 è avvenuto est di Honshu, in mare davanti al Giappone.

Evento INGV: http://terremoti.ingv.it/event/30206151

La scossa è stata notevole ed è stata diramata allerta Tsunami per la prefettura di Miyagi e Fukushima.

Tantissime le testimonianze video di questo terremoto. Tokio è rimasta senza corrente in seguito alla scossa.