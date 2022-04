Ginnastica Serie C: Andrea Doria sul podio a Fermo

A Fermo domenica si è svolta la terza e conclusiva prova del Campionato di Serie C, Zona Tecnica 2 (Liguria, Toscana e Lazio).

Bel secondo posto dell’Andrea Doria con le ginnaste Letizia Patrone, Maddalena Rodolfo Metalpa, Sofia Pedevilla, Giorgia Fazzari e le ginnaste Iside Cirronis in prestito dal Canaletto e Valentina Bottan tesserata della Juventus Nova Melzo a rinforzo della squadra. Riseva Alice Lanero. Bella prestazione di carattere di tutta la squadra, dopo i due quarti posti amari delle prove precedenti.

Netta vittoria di Le Ginnaste Aprilia con punti 142,80 davanti alle doriane col punteggio di 135,65. Bronzo di giornata per Montesport Montespertoli ferma a 135,15. 13a piazza per la Rubattino con Sveva Anelli, Elisa Ubaldi e Giulia Lanata.

La classifica finale del Campionato, data dalle migliori due prove, laurea vincitrice la squadra di Aprilia che conquista la promozione in Serie B. Secondo posto per la Montesport valido per disputare i play off e terzo posto per l’Andrea Doria a poco meno di due punti a cui non bastava l’ottima prova finale per conquistare i play off sfiorati veramente di un soffio, lasciando un po’ di amaro in bocca.

