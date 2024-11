Gianni Staffa Anassarette alla 13^ Ronde Valli Imperiesi

Il driver imperiese per la prima volta al volante della Skoda Fabia

Metabolizzata la delusione dell’ultimo “Sanremo”, Gianni “Staffa” Anassarette è pronto a rimettersi in gioco. Il pilota di Pontedassio lo farà sabato e domenica alla 13^ Ronde Valli Imperiesi, che affronterà in coppia con la locale Giulia Bico e al volante della Skoda Fabia RS che gli verrà messa a disposizione della Miele Racing, una vettura “top” che l’imperiese utilizza per la prima volta.

“Dal breve test che ho sostenuto nei giorni scorsi – osserva il portacolori della Scuderia La Superba – la Fabia sarà di certo una bella scoperta. E’ una vettura che bisogna saper sfruttare bene: ha freni che fanno paura, nei tornanti gira che neppure te ne accorgi e quando parte è uno spettacolo. Mi è piaciuta un sacco, speriamo di riuscire a capirla in gara bene e rapidamente”.

Gianni “Staffa” Anassarette non cerca riscatto in quella che per lui è un’altra “gara di casa”. “Avevo deciso di provare la Skoda alla Ronde ancora prima di partecipare al Rallye Sanremo – aggiunge il pilota di Pontedassio – era da un po’ che l’idea mi stuzzicava… Essendo la prima volta che la utilizzo non ho ambizioni di classifica, anche se mi stimola molto il confronto con chi, con questa vettura, ci corre abitualmente: l’unico obiettivo, pertanto, è quello di divertirmi e di archiviare l’impegno con soddisfazione. Se, poi, dovesse arrivare anche un piazzamento importante, sarà ben accetto però, lo ripeto, non è quello lo scopo principale”.

Supportano la stagione 2024 di Gianni “Staffa” Anassarette Tenuta Maffone, Centro Revisioni Dianese, Spaghetteria Macaroni di Diano Marina e Promidea Wrapping Center oltre a DriveRent e DriverProfessional.