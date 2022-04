Gianna Nannini fa tappa anche a Genova con il suo “In Teatro Tour 2022”. Sarà al Teatro Carlo Felice il 28 di novembre.

Gianna Nannini fa tappa anche a Genova e nel frattempo si avvicina il grande concerto del 28 maggio.

Comincia il conto alla rovescia per il grande concerto di GIANNA NANNINI il 28 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze!

Un evento unico in cui la rocker sarà accompagnata da una band di rara eccellenza e condividerà il palco con amici e colleghi: ARIETE, LOREDANA BERTÈ, COEZ, CARMEN CONSOLI, LITFIBA, ENRICO NIGIOTTI, ROSA CHEMICAL e SPERANZA.

Questo concerto scatenerà ancora una volta tutta l’energia di una vera… Gianna da stadio!

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.

In queste settimane Gianna Nannini è in tour nei teatri d’Italia con la sua band “LABAND” e la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per i suoi fan, un assaggio della sua grinta rock’n’roll, in vista delle sorprese che sta preparando per il concerto di Firenze.

Sono previste anche 4 date all’estero prima dell’evento fiorentino, a partire dal 27 aprile: Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles! Qui il calendario completo.

Queste le prossime date di “In Teatro Tour 2022”:

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

10 maggio: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM (sono validi i biglietti del 31 marzo 2022 all’Europauditorium)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

16 maggio: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo e del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

18 maggio: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

20 maggio: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 17 marzo 2022 al Teatro Metropolitan e del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (sono validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (sono validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (sono validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

28 novembre GENOVA – TEATRO CARLO FELICE (sono validi i biglietti del 1 marzo 2022 al Teatro Carlo Felice)