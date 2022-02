Ghio segretaria Pd ligure, Garibaldi: mettere in campo alternativa a destra

“Un augurio di buon lavoro a Valentina Ghio (sindaca di Sestri Levante, ndr), che ieri mattina è stata proclamata segretaria regionale del Partito Democratico della Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Luca Garibaldi (Pd).

“Un risultato politico non scontato – ha aggiunto Garibaldi – che segna una ripartenza decisa e radicale per il nostro partito che sin da subito deve mettere in campo un’alternativa al modello della destra, ormai in via di disgregazione.

Ma non sarà solo dagli errori degli altri, dalla loro inadeguatezza che si può dare una svolta.

Più saremo in grado di cambiare anche noi, di portare la politica all’altezza degli occhi delle persone, più saremo pronti a dire con nettezza da che parte stiamo, più sarà forte e radicato il nostro progetto, più inclusivo e capace di recuperare fiducia.

Radicalità democratica nei valori e una forza tranquilla nell’azione quotidiana: affidabilità e radicalità non sono contrapposti, anzi.

Solo chi sa dire fino in fondo cosa vuole fare saprà guadagnarsi consenso e rispetto.

Di questo e molto altro ha parlato Valentina nel suo discorso introduttivo, in una nuova stagione per i progressisti che sin da domani dobbiamo costruire nella nostra Regione”.