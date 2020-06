Genovesi intrappolati in A10, moto finisce contro Tir: in codice rosso al S. Martino

Traffico bloccato in A10 per i cantieri, utenti intrappolati e grave incidente stamane nel tratto a doppio senso tra Genova Pegli e Genova Prà in direzione Genova.

Per cause ancora in via d’accertamento, si sono scontrati un Tir e una moto.

Tuttavia, sembra che il motociclista abbia cercato di superare i veicoli in coda e si sia trovato davanti il Tir.

Il centauro, ovviamente, ha avuto la peggio.

E’ stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i volontari del 118 e i vigili del fuoco.