Cinque ore per arrivare da Genova a Bastia con Moby Aki e Wonder

Riparte la stagione della Corsica di Moby, modo più comodo e veloce di raggiungere l’isola francese via mare.

E per celebrare nel migliore dei modi, dal 19 giugno al 26 settembre la compagnia della Balena Blu schiera le sue ammiraglie.

Così su alcune partenze, a grande richiesta, sulla linea fra Genova e Bastia tornano Moby Wonder e Moby Aki, con i loro servizi di bordo e gli spazi per godere del viaggio in assoluta comodità e sicurezza.

La durata della traversata da Genova a Bastia è di sole cinque ore: si parte alle 9, in tutta comodità e senza levatacce e si sbarca in Corsica alle 14, pronti per la prima mezza giornata di sole.

E anche il ritorno ha orari assolutamente compatibili con la possibilità di godere fino all’ultimo delle meravigliose spiagge e della natura della Corsica: le navi Moby ripartono da Bastia alle 15 e arrivano a Genova alle 20.

Nel frattempo, ancora per oggi è possibile prenotare ed usufruire del ringraziamento speciale delle Compagnie per gruppo Onorato, Moby, Tirrenia e Toremar, che offrono il 100 per cento di sconto al netto di tasse e diritti a tutti i sanitari per dire loro #unmare di grazie, per tutti coloro, medici, infermieri, OSS, lavoratori delle mense ospedaliere, delle pulizie in ospedale e volontari del 118, che prenoteranno un biglietto acquistandone un altro per un adulto o un ragazzo fra i 4 e gli 11 anni, valido su tutte le linee da e per Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e Arcipelago Toscano, per tutti i viaggi fino al 31 dicembre di quest’anno.

E fino al 30 giugno continuano le prenotazioni per la grande promozione di Moby e Tirrenia con tariffa per le auto al seguito da 20 euro per le partenze Moby per Sardegna, Corsica e Sicilia fino al 30 settembre, E l’offerta per le auto al seguito a partire da 20 euro vale anche sulle linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova,Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli sempre fino al 30 settembre e Genova-Olbia-Genova fra il 21 luglio e il 6 settembre.