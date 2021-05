Genovese guida dopo aver fumato spinello ed assunto cocaina: denunciato

E’ successo ieri sera a Bolzaneto

La Polizia ha denunciato un 40enne genovese per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, intorno alle 20.30, durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti delle volanti, in via Costantino Reta, a Bolzaneto, hanno intimato l’alt ad una auto con a bordo due persone.

Durante la fase di arresto della vettura il passeggero ha gettato dal finestrino un involucro di carta, che è stato raccolto dagli agenti.

All’interno dell’involucro è stata trovata una piccola quantità di polvere bianca riconosciuta come probabile cocaina.

All’interno dell’auto, inoltre, si percepiva un intenso odore di cannabis e, visto il rinvenimento appena avvenuto, si è proceduto ad approfondire il controllo rinvenendo a carico del guidatore uno spinello in parte consumato e un involucro contenente 6,42 gr. di cannabis.

Poiché l’odore faceva presumere che la sostanza fosse stata da poco consumata, il 40enne ha acconsentito ad effettuare gli accertamenti per verificare se stesse conducendo il veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacente.

L’esame effettuato presso l’ospedale Galliera ha dato esito positivo sia alla cocaina sia alla cannabis e per tale motivo l’uomo, oltre ad essere stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è stato sanzionato per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e gli è stato sequestrato in via amministrativa il veicolo.