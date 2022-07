Genova Voltri, frontale nella notte tra due auto: 4 feriti

L’incidente è avvenuto in via Rubens

Erano da poco passate le 4 di questa notte quando in via Rubens a Genova Voltri si è verificato un incidente d’auto all’altezza del capolinea del bus Amt 1.

Lo scontro frontale, che è avvenuto per cause ancora in via di accertamento, è stato piuttosto violento.

Le quattro persone che erano a bordo sono rimaste leggermente ferite. Si sono recate autonomamente agli ospedali di Voltri e Villa scassi a Sampierdarena.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario.

La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e la bonifica dell’area.