Genova, un Salone del saper fare anche per i genitori

La 24° edizione del Salone Orientamenti sarà più che mai un fondamentale luogo di incontro e “aggiornamento” anche per le famiglie, non solo per studenti e docenti.

In particolare si preannuncia di grande valore l’incontro “Orientare all’istruzione Tecnica”, promosso da Rete Tecnorientarsi e Ufficio Scolastico Regionale Liguria per mercoledì 13 novembre (ore 16-20) presso la Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone a Genova.

Un lungo di incontro dedicato ai docenti e alle famiglie, occasione per far dialogare educatori e genitori con esponenti dell’istruzione tecnica e con manager e imprenditori di alto profilo, per far conoscere e incentivare la diffusione di una vera e duratura cultura del saper fare e per strutturare percorsi orientativi che valorizzino le connessioni tra formazione e mercato del lavoro.

All’incontro con le famiglie parteciperanno Giuseppe Zampini, Presidente di Confindustria Liguria e Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, e Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri.

Molto importanti anche i seminari proposti ai Magazzini del Cotone in tutte le tre giornate del Salone. Sono rivolti ai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Durante questi incontri verranno presentati i possibili percorsi di studio e formazione, le caratteristiche di una buona scelta, i fattori da tenere in considerazione nella scelta e le motivazioni “nascoste” che possono influenzare il ragazzo.

È possibile registrarsi ai Seminari utilizzando i seguenti link:

Seminario genitori del 12 Novembre

Seminario genitori 13 Novembre

Seminario genitori 14 Novembre