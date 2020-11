Genova, Shop H24 riaprono di giorno. Tosi e Ceraudo: risultato raggiunto

“Gli Shop H24 nel Comune di Genova, forzatamente inattivi a causa di due ordinanze regionali, possono nuovamente riaprire i battenti. Per sbloccare una situazione che stava mettendo in seria difficoltà i molti imprenditori dei distributori automatici di generi alimentari e non, come M5S ci siamo mossi sia in Comune sia in Regione, portando il caso nelle rispettive assemblee consiliari a Tursi”.

Lo hanno dichiarato oggi il capogruppo regionale Fabio Tosi e il consigliere comunale Fabio Ceraudo (M5S) a seguito dell’ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Giovanni Toti.

“Grazie al consigliere Ceraudo – ha spiegato Tosi – abbiamo proposto un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche in consiglio comunale a Genova.

In Regione, dopo aver ricevuto e audito alcuni rappresentanti del comitato spontaneo negozi H24, nella giornata di martedì è stato proposto, sottoscritto e votato da tutte le forze politiche un documento dei capigruppo.

Il risultato sperato è stato raggiunto. Ieri sera, il presidente di Regione Liguria ha firmato un’ordinanza con cui permette agli Shop H24 genovesi di tornare in attività (ma solo dalle 8 alle 21, ndr).

Siamo soddisfatti. Non si capiva perché a Genova questa categoria commerciale non potesse lavorare, non rientrando tra quelle per le quali il Governo aveva previsto lo stop.

Una situazione questa che agli imprenditori del settore avrebbe peraltro generato un ulteriore danno: oltre alla perdita di fatturato, non avrebbero potuto nemmeno chiedere i ristori previsti per le attività fermate dai Dpcm. Quando ci ascoltano, qualcosa di buono riescono a farlo”.