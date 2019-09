Genova sarà tappa finale della The Ocean Race 2022

Genova sarà la tappa finale della regata velica intorno al mondo The Ocean Race 2022.

Ad annunciarlo al Salone Nautico di Genova il sindaco Marco Bucci e il presidente della regata Richard Brisius.

Così per la prima volta la regina delle regate transoceaniche per equipaggi fa tappa in Italia.

“Ho il grande onore di annunciare che abbiamo scelto Genova per il gran finale della The Ocean Race” ha esordito Brisius.

Poi ha aggiunto: “Portare la Ocean Race in Italia è molto significativo e rappresenta un’opportunità di coinvolgere il pubblico di tutti i paesi del sud Europa, che seguono con grande passione eventi sportivi di alto livello.” Ed ancora: “Nella città di Genova abbiamo trovato un partner che condivide la nostra stessa ambizione di creare un futuro sostenibile e molti dei valori della regata, come il lavoro di squadra e la tecnologia, rispettando al tempo stesso il suo grande patrimonio marittimo.”

“Siamo pronti ad ospitare un evento così importante ha detto il sindaco Bucci. Ciò dimostra la grande visibilità che la città sta acquisendo nel mondo e l’attenzione che c’è nei nostri confronti. Abbiamo ottenuto questo successo grazie alle caratteristiche uniche che ha la nostra terra, alla grande tradizione per il mare, ai servizi che possiamo mettere a disposizione.”

“Abbiamo lottato duro – ha proseguito il primo cittadino – per arrivare a questo risultato. La nostra città è stata scelta anche perché è la storia della marineria. Per un velista The Ocean Race è la manifestazione più importante. Questo è un evento che dà a Genova la possibilità di avere più di due anni e mezzo di marketing territoriale”.

“Per questo – ha concluso Bucci – saremo pronti ad accogliere le centinaia di migliaia di turisti che arriveranno per questa manifestazione. Sarà un grande momento che sarà ulteriore vetrina per Genova nel mondo, non solo durante l’evento ma anche prima e dopo: l’amministrazione comunale lavorerà al massimo perché si possa vivere da noi la più bella ed emozionante fase finale dell’Ocean Race”.

L’Italia ha una lunga relazione di amore con The Ocean Race. Alla prima edizione del 1973, quando era conosciuta con il nome di Whitbread Around the World Race, parteciparono ben tre equipaggi italiani e nel corso degli anni sono stati 11 i team e oltre 130 velisti a partecipare all’evento che dal 2001 al 2018 portava il nome di Volvo Ocean Race.

Nell’ultima edizione il velista oceanico Alberto Bolzan vi ha preso parte per la seconda volta consecutiva mentre la triestina Francesca Clapcich, due volte ai Giochi Olimpici ed ex campionessa del mondo di 49er FX, ha fatto parte dell’equipaggio di Turn the Tide on Plastic. Francesca Clapcich ha dichiarato che la finale a Genova avrà certamente un impatto sulla vela di tutto il paese.