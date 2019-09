Auto vola in una scarpata e si ribalta, 25enne salva

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti, intorno alle 11 di questa mattina, in località Martinello nel comune di Calice al Cornoviglio per il recupero di un’auto finita fuori strada.

Per cause in corso di accertamento una ragazza di 25 anni ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada, ribaltandosi in una scarpata 3/4 metri sotto il piano stradale.

Immediatamente la Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra del Distaccamento di Brugnato, con cinque operatori, mentre dalla Centrale di Via Antoniana partiva l’autogru con due operatori.

Giunti sul posto la conducente era riuscita ad uscire autonomamente dalla vettura ribaltata, e le squadre VV.F. hanno provveduto al recupero del veicolo.

La ragazza è stata accompagnata, dal personale 118, al Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Andrea per un controllo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.

Le operazioni di recupero del veicolo sono durate all’incirca un’ora.